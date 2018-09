A háromszoros Forma-1-es világbajnok Niki Lauda július végén tüdőátültetésen esett át és azóta is egy bécsi kórházban ápolják. A Mercedes-csapat elnökéről most honfitársa, régi barátja, a Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko is nyilatkozott.

“Csakis a családja, tehát a felesége és a gyerekei látogathatják” – mondta a német Bildnek. “Az orvosok szerint nagy a veszélye, hogy valamilyen vírus vagy mások baktériumai fertőzést okoznak nála.”

“Mindannyiunknak nagyon hiányzik. Hiányzik a Mercedesnek, hiányzik a Forma-1-nek. Mindenkinek hiányzik a karizmája, a szókimondása.”

Lauda állapotából és felépülésének várható üteme alapján még jó ideig hiányozni is fog a legenda, ugyanis idén már biztosan nem tűnik fel a Forma-1-ben, legkorábban is csak a 2019-es idény elején állhat majd munkába megint a Mercedesnél, írja a Bild.

“Niki megküzd majd ezzel is és újra velünk lesz. Szükségünk van rá” – mondta Marko.