A McLaren vezére, Zak Brown most már nem is próbál jó képet vágni a dologhoz, beismerte a nyilvánvalót:

“Tudtuk, hogy Spa és Monza lesz az autó legrosszabb terepe, és így is lett. Nem adjuk fel a fejlesztést, megyünk tovább, mert szeretnénk látni, hogy a most azonosított hibák tanulságait fel tudjuk-e használni 2019-re. Dolgozunk tovább az autón, de sajnos egy egészen pocsék versenyautót építettünk az idei évre, amely nem igazán reagál a változtatásokra, ez is mutatja, hogy tényleg nincs jó versenyjárgányunk.”

Bár a pályák tekintetében a legrosszabbakon már talán túl van a csapat, Brown azt mondja, az idény utolsó harmadában sem érdemes sok jót várni tőlük:

“Sajnos ezután is hasonló eredményekre számítok, talán egy kicsit jobbakra a pályáktól függően. De nem számítok semmilyen csodára.”

Négy év mclarenes küszködés után 2018 végén Fernando Alonso el is hagyja a Forma-1-et, és idei csapattársát, Stoffel Vandoorne-t is félreállítják, az egykor szebb napokat látott wokingi alakulat 2019-től Carlos Sainzcal és saját neveltjükkel, az újonc Lando Norrisszal áll majd rajthoz.

Forrás: Fotó: Europress