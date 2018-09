Miután a Mercedes látszólag sehol nem tud Forma-1-es szerezni neveltjeinek, a főnök, Toto Wolff újra elővette a néhány évente újra és újra felmerülő ötletet, miszerint lehetővé kellene tenni, hogy a csapatok harmadik autót is indíthassanak. Wolff azt mondja, csak ifjoncokat lehetne ültetni a harmadik járgányba.

A Ferrari korábban maga is felvetette a harmadik autók ötletét, a Mercedes valószínűleg most is csak rájuk számíthatna támogatóként, más csapatok elutasítják, vagy legalábbis kétkedve állnak a megvalósíthatósághoz:

“Mi nem támogatnánk a harmadik autókat. Már így vannak csapatok közti együttműködések, aztán jönnének még a harmadik autók, hol lenne a vége? Ez újabb lépés lenne a rossz irányba” – mondta a Williamst irányító Claire Williams, utalva arra, hogy a független, középmezőnybeli csapatoknak ezzel minimálisra csökkenne az esélye a jó eredményekre.