A Red Bull mostanában alaposan leszakadt a bajnoki címért küzdő Mercedesről és Ferrariról, a motorerőt kihangsúlyozó Spában és Monzában is csak távoli harmadik volt a csapat a tempó tekintetében.

A motorteljesítmény helyett az aerodinamikai hatékonyságot, a kanyarsebességet és fordulékonyságot díjazó Monacóban idén (is) nagyon jó volt a Red Bull, így adja magát, hogy a számukra a korábbi években is kedvező Szingapúr is jól fekszik majd, de a hétvége előtt inkább visszafogottan nyilatkoznak az esélyeikről.

“Úgy érzem, a Ferrari sokat javult Monaco óta. Úgy gondolom, hogy mi is fejlődtünk, de nem annyit, mint ők” – mondta a monacói győztes Daniel Ricciardo. “Monacóban egyértelműen volt egy kis előnyünk hozzájuk képest, de Szingapúr talán nem fekszik majd ugyanennyire jól nekünk, így szerintem a hétvége előtt a Ferrari számít a favoritnak, de majd meglátjuk. Remélhetőleg közel leszünk!”

Max Verstappen tavaly Szingapúrban már a rajtnál kiesett a Ferrarikkal való ütközésben, szeretné, ha ennél tovább jutna idén, de ő is úgy érzi, valószínűleg nem lesznek egy szinten a két igazi élcsapattal.

“Szerintem semmiképp sem leszünk olyan jók, mint Monacóban. Biztosan közelebb leszünk hozzájuk Szingapúrban (mint az előző pályákon), és sok minden lehetséges a futamon a biztonsági autó, a stratégia kapcsán. A pole talán nem reális, mert nagyot léptek előre a motorokkal, és azért Szingapúrban is van jó néhány egyenes, ahol ezt kihasználhatják. De ha sikerül 3-4 tizeden belül lenni, akkor jó lehet!”