Olvass tovább

A Red Bull minden bizonnyal igen komoly árat kér Key-ért, a McLarennél még csak alkudozni sem kezdtek:

“Nem folytatunk velük tárgyalást. Ők ismertették a feltételeiket, számunkra pedig nem elfogadhatók ezek a feltételek” – mondta a McLaren-vezér Zak Brown.

“Jamesszel szerződést kötöttünk, szóval a McLarenhez jön majd, de az időzítésen még dolgozunk. Nagyon valószínűtlen, hogy idén megérkezne, és még nincs is erre semmilyen időpont.”

Brown elárulta, hogy a csapat újjászervezése és megerősítése keretében egyik korábbi szakemberüket, az azóta a Ferrarit is megjárt Pat Fryt is visszahívhatják: “Több emberrel is tárgyalunk, hogy megerősíthessük a műszaki stábunkat. Máris felvettünk egyeseket, csak nem beszéltünk róla, és hamarosan mások is érkeznek. Mindent bejelentünk majd a maga idejében.”

Forrás: Fotó: Europress