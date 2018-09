Az időbüntetés mellett két büntetőpontot is kapott a Red Bull pilótája, aki már a rádióban is bosszankodott a büntetés miatt. „Ne nyugtatgass!” – mondta ingerülten mérnökének. „Ez baromság. Hagytam helyet neki. Remekül kinyírják a versenyt, de tényleg!”

Verstappennek öt büntetőpontja van jelenleg, 12 után egyfutamos eltiltást kap, de a büntetőpontok egy év után elévülnek. A futam után sem változott jelentősen a véleménye. „Olyan helyzetben voltunk, amire nem számítottunk. Hagytam neki egy autónyi helyet, de súrolta a kerekem, így egyenesen kicsúszott. Nem értek egyet a büntetéssel.”

„Talán azért is büntettek, mert amikor korábban meg akart előzni, átvágtam a sikánt, de nem gondolom, hogy ez igazságos így. Kár érte, de az pozitívum, hogy az autó jó működik” – zárta mondanivalóját Verstappen.

Nem mondhatja el ugyanezt a csapattárs, Daniel Ricciardo. Az ausztrál feladni kényszerült a futamot, miután a Renault legújabb motorja is elfüstölt alatta az 53 körös verseny 25. körében.

Az ausztrál jó eséllyel a következő, szingapúri futamon is büntetéssel kezdhet a motoralkatrészek cseréje miatt. „Ha Szingapúrban is büntetést kapok, nem fogok elutazni a helyszínre” – jelentette ki Ricciardo. „Remélem, Christiannak igaza van, zene füleimnek” – utalt csapatfőnökére, akitől megtudta, hogy van még egy régebbi motorja, így elkerülhető a büntetés.

„Nem örülök, az egész évet tekintve nagyon frusztráló a helyzet. Nem tudom, mi történt. Megelőztem Lance-t [Stroll] az első kanyarban, majd belenéztem a tükörbe, hogy vajon elmentem-e mellette. Nem láttam jól, ekkor jöttem rá, hogy a füst miatt” – mondta Ricciardo.

A Renault azt közölte, hogy Ricciardo nem motorhiba miatt esett ki, a kuplung okozta a bajt.

ANOTHER UPDATE: It is a shame that due to his penalty Verstappen narrowly missed out on a podium in Monza, with the new Renault Spec C PU. We can confirm that after studying the PU on Ricciardo’s car, his retirement was not linked to the engine. It was rather a clutch issue.

— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) September 2, 2018