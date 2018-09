Hamilton ötödik monzai sikerét aratta, pályafutása során 68. alkalommal állhatott fel a dobogó tetejére. Sikerével 30 pontra növelte előnyét Sebastian Vettellel szemben a bajnokságban. A futam részletes összefoglalója itt olvasható. Az interjúkat Paul di Resta és Felipe Massa készítette.

Lewis Hamilton (1.)

„Először is gratulálok a Ferrarinak, akik hatalmas kihívás elé állítottak minket, hihetetlen munkát végeztek, jót harcoltunk velük. Másodszor is hatalmas köszönet a srácoknak, otthon is mindenkinek. A támogatásuk és a folyamatos erőfeszítéseik nélkül ez nem sikerült volna ma. Számos negatívumot kap az ember, amikor az ellenfélnél jár, de sok brit zászlót látok, rájuk mutattam, ők inspirálnak és ezért vezetek. A negatív dolgok igazából pozitívak, mert a negatívat pozitívvá alakítom. Hatalmas köszönet a csapatnak, és Valtterinek a segítségért. Soha nem adom fel.”