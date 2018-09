A Forma-1-es Olasz Nagydíj időmérő edzése a Ferrari teljes sikerét hozta, ám Sebastian Vettel nem volt valami elégedett, ugyanis a pole-t csapattársa, a közvetlenül mögötte befutó Kimi Räikkönen csípte meg.

A német a levezető körön a csapatrádión azt mondta, hogy “Majd beszélünk!”

A kvalifikáció után Vettelnél rákérdeztek, hogy miről is volt szó, esetleg az volt-e a problémája, hogy elöl haladva ő “húzta” szélárnyékkal Räikkönent.

“Egyértelműen nem örültem, de nm mondom el, miért” – mondta. “Megvan a sorrend, hétvégente változik, ezúttal Kimin volt a sor, hogy hátul legyen.”

Vettel azt mondta, nem a szélárnyékon (hiányán) múlott, hogy Räikkönen gyorsabb volt nála, ő több apró hibát is elkövetett a körén.

A kérdésre, hogy vajon a világbajnoki állás miatt lesz-e köztük helycsere a futamon, így felelt az éllovas Hamiltont 17 pontos lemaradással üldöző német:

“Ha a pole-ból rajtol (Räikkönen), akkor gondolom, hogy nyernie is szabad. Hosszú a futam. Ő is győzni akar, én is győzni akarok. Remélhetőleg valamelyikünknek sikerül.”

Vettel azt mondta, a rajtnál “egy kicsit jobban” figyel majd, hiszen a csapattársa lesz mellette, de Räikkönen leszögezte, hogy ő nem készül másképp a startra és az első kanyarra, mint máskor:

“A csapatnál szabad a verseny, de vigyáznunk kell egymásra. Nem hiszem, hogy bárhol is másképp lenne. Nem gondolom, hogy bárki is szándékosan kockázatos hülyeséggel próbálkozna.”