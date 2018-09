Olvass tovább

Lewis Hamilton szűk négytizedes hátránnyal sorolt be Vettel mögé, aki aztán 1:20,758-ra javított. Hamilton tovább javított saját idején, de így is a 3. helyre szorult Räikkönen és Vettel mögött, főleg, hogy a német még feljebb tekerte a tempót.

Az utolsó percben a Toro Rossó-sok, a williamsesek és a sauberesek küzdöttek a továbbjutásért. A leintéskor Lance Stroll nagyot javítva felugrott a 10. helyre, Hülkenberg, Gasly és Szirotkin is nagyot lépett előre, a sűrű finis legnagyobb áldozata a Force Indiá-s Sergio Perez lett, aki a garázsból figyelte csak, ahogy lassan kitolták az első 15-bőlés végül egyetlen ezred lemaradással kiesett.

A példátlanul szoros szakasz végén a mexikóival együtt búcsúzott a Sauber párosa, a Toro Rossó-s Brendon Hartley és a mclarenes Stoffel Vandoorne.

A Q2-t a haasosok kezdték, de Hamilton első 1:20 alatti köre volt az igazi meglepetés, Räikkönen nem is bírt vele, ám Vettel 13 ezredet faragva 1:19,785-tel állt az élre. Közben az amúgy sem gyors Bottast mérlegelésre hívták, a finn a bokszutca bejáratánál épp a vízátfolyáson kezdett ráfordulni a mérlegre, keresztbe is fordult.

A sakasz felénél Alonso, Hülkenberg, Ricciardo és a két Williams-pilóta állt a kiesőzónában. Viszonylag hosszú csend után szinte mindenki egyszerre futott ki egy utolsó próbálkozásra, megint nagy lett a forgalom.

Vettel – bár tétje nem volt – tovább javított, 1:19,629-re, Stroll nagyot ugrott a Williamsszel, fellépett a top10-be. A sűrű forgalom meg is bosszulta magát, az első kanyarkombinációban Alonso és Magnussen centikre egymástól próbált elférni, futamon is csettintettünk volna ilyen csatára. Az eset után a két csapatfőnök, Zak Brown és Günther Steiner szóváltásba is keveredett a bokszutcában.

📻 ALO: "Magnussen wanted to race into Turn 1!" Both Alonso and Magnussen miss out on Q3 after fighting in Turn 1 ⚔️ #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/MWnwsZzuqb — Formula 1 (@F1) September 1, 2018

Kiesett Magnussen, Szirotkin, Alonso, Hülkenberg és Ricciardo – az utóbbi két pilóta amúgy büntetések miatt a rajtrács végéről kezd majd.

A Q3-ban Ocon, Grosjean és Gasly kezdte a körözést, de senki nem várt túl sokáig. A Force Indiá-s francia 1:21,407-tel nyitott, de ennél sokkal gyorsabb köröket lehetett várni az élmenőktől. Vettel 1:19,497-tel kezdett, Räikkönen 19,459-re javított, Hamilton viszont 1:19,390-nel válaszolt. Bottasnak köze sem volt ehhez a harchoz, hat tizeddel volt lassabb Hamiltonnál.

A fináléra a mercisek mentek ki elsőként, de mögöttük jöttek a Ferrarik is, óriási csata készülődött.

A befutónál Hamiltont 1:19,294-gyel jegyezték, azaz javított, Vettel ebből is faragott, 1:19,280-ra, de Räikkönen 1:19,119-cel, óriási új pályarekorddal vitte el a pole-t. A tifosók őrjöngve fogadták a ferraris első sort.

Bottas fél másodperces hátránnyal lett a 4., majd Verstappen, Grosjean, Sainz, Ocon, Gasly és Stroll következett.

A Ferrari finn pilótája a tavalyi Monacói Nagydíj óta első, pályafutása 18. pole-pozícióját szerezte, monzai köre pedig a Forma-1 történetének abszolút leggyorsabb (legmagasabb átlagsebesség) köre lett, Juan Pablo Montoya 2004-es rekordját döntötte meg.

Forrás: Fotó: Europress