Jövőre vezetik be a kötelező új bukósisakokat a Forma-1-ben, amelyek akár becsapódó lövedékeknek is ellenállnak. A fejlesztések Felipe Massa 2009-es hungaroringi balesete után kezdődtek el, de az első prototípusig közel egy évtizedes munkára volt szükség.

A prototípust az olasz Stilo mutatta be, a nyílás a fej védelme érdekében sokkal szűkebb lett. A megerősített elemek baleset esetén akár 25 százalékkal több energia elnyelésére képesek, a sisak törmelék becsapódása esetén 225 g-s erőhatásnak is ellenáll. A fejlesztés során katonai lövedékekkel kapcsolatos, intenzív tesztelést is végeztek.

Noha a sisakot csak most mutatták be, Valtteri Bottas a Belga Nagydíj első szabadedzésén már ki is próbálta, hogy milyen a kilátás belőle.

“Minél erősebb a sisak, annál jobb. Nagyon fontos a sisakok folyamatos fejlesztése, mindig van lehetőség az előrelépésre” – mondta Bottas.