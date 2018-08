A Mercedes az idei évben többször is sugallta már, hogy a Ferrari versenyképessége mögött ügyeskedés, trükközés, csalás állhat, ám sosem tartottak ki emellett, az ilyen megjegyzéseiket igyekeztek elmismásolni.

Legutóbb a Sebastian Vettel győzelmét hozó Belga Nagydíj után mondta azt a 2. helyen beérő Lewis Hamilton, hogy az olaszok autóján “trükk” van, ám később azt mondta, egyszerűen úgy értette, hogy sikerült valamit találniuk a teljesítmény terén, és a sajtó ne is próbálja félreértelmezni a szavait.

Csütörtökön Monzában Vettelt is megkérdezték Hamilton szavairól, a német nem tudja, melyik értelmezést higgye el:

“Hát, ha jól emlékszem, a sajtótájékoztatón trükköket emlegetett, de azt hiszem, azt is elmondta sokszor, hogy nem akarja, hogy félreértelmezzék ezt. Lehet, hogy tényleg félreértelmezték, bár nem vagyok ebben biztos. De mindannyiunk számára az FIA szava a döntő arról, hogy szabályos-e az autó vagy sem, és hétvégente többször is ellenőriznek minket. Szóval amíg tőlük nem hallok ilyesmit, addig minden rendben, és ugyanígy a többi csapatnál is. De inkább őt kellene erről kérdezni, mi pedig a saját dolgunkkal foglalkozunk.”