A Liberty Media a Francia Nagydíj után a hétvégi Olasz Nagydíjhoz kapcsolódóan is Forma-1-es rajongói fesztivált rendezett.

A milánói esemény eseményen a Toro Rosso, az Alfa Romeo Sauber és természetesen a Ferrari versenyzői voltak ott – Sebastian Vettel ciki balesetbe is keveredett –, de egy olasz fiatalember Fernando Alonsónak öltözve a kétszeres világbajnok spanyol hiszékenyebb rajongóinak is örömet okozott.

Az Alonso-imitátor egyébként nem ma kezdte, évekkel ezelőtt a paddockban egy pillanatra Daniel Ricciardót is átejtette, egyszer pedig magával Alonsóval is találkozott már, gokartversenyen meg is verte a spanyolt, akivel utána egy kicsit cseveghetett is.