A hétvégi Belga Nagydíjra a két hazai pilóta, a belga születésű Max Verstappen és a teljesen belga Stoffel Vandoorne is alkalmi sisakfestéssel készült. A Red Bull hollandja a szomszédból tízezrével érkező szurkolóknak kedveskedve választott a nemzeti narancsot, míg a mclarenes pilóta a hazai futam mellett a McLaren első győzelmének 50. évfordulója előtt is tiszteleg a színnel.

Max Verstappen will sport a bright orange helmet for his home race at Spa-Francorchamps! 🦁 #UnleashTheLion #BelgianGP 🇧🇪 Album: https://t.co/wAXPQkedRf pic.twitter.com/SpRPZajaPJ

New lid to celebrate my home race and 50 years since Mclaren’s first victory 🤤 What do you think? pic.twitter.com/kQAjz0ibfJ

— Stoffel Vandoorne (@svandoorne) August 23, 2018