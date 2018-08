Nagyon úgy tűnik, hogy a Forma-1-es Belga Nagydíj időmérőjén is csak a Ferrari és a Mercedes lesz versenyben a pole-ért, miután a pénteki második edzésen Kimi Räikkönen zárt az élen, ám a címvédő Lewis Hamilton is csak 168 ezreddel volt lassabb nála a 7 km-es pályán.

Valtteri Bottas lett a 3. leggyorsabb, ám a finn szombati eredménye nem lesz mérvadó, hiszen motorcserés büntetések miatt a rajtrács végéről indul vasárnap.

Bottas runs wide 😯

He remains second behind his fellow Finn with a 1:44.956s#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/nHoKiHVBhV

— Formula 1 (@F1) August 24, 2018