Utánuk a csapattársak, Kimi Räikkönen és a szintén új motort kapó, de emiatt vasárnap hátrasorolásban részesülő Valtteri Bottas következtek, majd Daniel Ricciardo, ám az ausztrál mindössze egy gyors kört teljesített, az edzés túlnyomó részét a garázsban töltötte, motorhibát szerelgettek az autóján.

Bár csütörtök estig az sem volt biztos, hogy az új tulajdonos kezébe került Force India – új nevét Racing Point Force India – elindulhat-e Belgiumban, az első edzésen Esteban Ocon már a best of the rest lett, azaz a nagyok mögött ő volt a leggyorsabb a rózsaszín autóval.

A csapattárs, Sergio Perez a 9. helyet hozta, a renault-s Nico Hülkenberget fogták közre, a top10-et a másik renault-s, Carlos Sainz zárta.

Az edzésen a visszavonulását múlt héten bejelentő Fernando Alonso nem vezetett, autójába a McLaren ifjonca, Lando Norris ült be, az angol a 18. időt autózta. Az ülését Norrisszal szemben megőrizni kívánó Stoffel Vandoorne számára nem indult jól a hazai hétvége, ugyanis fékhiba miatt szerelgetni kellett a McLarenjét, ő is lett a leglassabb.

Forrás: Fotó: Europress