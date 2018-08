A 33 éves Kubica jobb karja ma is igen rossz állapotban van, de a vezetéssel nincs gondja. Az Autosportnak így beszélt erről:

A 2011 eleji ralibalesetében Robert Kubica kis híján elveszítette jobb karját, így az is kész csoda, hogy tavaly nyáron újra Forma-1-es autóba ülhetett a lengyel a Renault-nál, de mivel jól ment a dolog, az idei évre már a Williams teljes értékű tesztpilótájaként szerepel a száguldó cirkuszban, a teszteken és szabadedzéseken is vezet.

Kubica a tavalyi hungaroringi teszten – jól látható, miért 30%-os a jobb kar

“Az emberi test alkalmazkodik a valósághoz. Ha az ember egészséges, kétkezes, nem szükséges, hogy olyan precíz legyen egyik vagy másik keze, de például amikor én vezetek, nagyjából 70%-ban a bal kezemmel és 30%-ban a jobbal teszem. Ha 50-50-nel próbálkoznék, nem menne.”

“Nekem természetes ez, egyszerűen így kell csinálnom. A korlátaim miatt nem próbálkozhatok azzal, ahogy régen csináltam, nem is vagyok rá képes. És ez nem csak a vezetésre, hanem általában az életre igaz. Bármit is próbáltam ugyanúgy, mint régen, csalódás lett a vége, de aztán rájöttem, hogy más módon ma is meg tudom őket csinálni.”

Kubica hangsúlyozza, hogy a vezetési stílusa nem jelent veszélyt, sosem támaszkodik csak a bal kezére, nincs olyan, hogy egy kézzel vezet, mint 2010-ben, amikor a pilóták az ún. F-csatornák miatt az egyik kezüket a légáramlat blokkolására használták.

“2010-ben a Renault-val egy kézzel vettem be az Eau Rouge-t (a szupergyors emelkedős kanyar Spában – a szerk.), mert a másikkal el kellett takarnom a hátsó szárnyhoz levegőt vezető lyukat. Az sokkal veszélyesebb volt, mint a mostani vezetésem, ugyanis akkor tényleg csak egy kézzel vezettem.”

“Nyilván vannak olyan pillanatok, amikor csak jobb kézzel vezetek, amikor az egyenesekben pihentetem egy kicsit a balt, de ez automatikusan jön, és azt hiszem, szerencsés vagyok, mert sosem erőből vezettem. Én nagyon lazán vezetek, de beszéltem már más pilótákkal, akik azt mondták, szorítják a kormányt, mert nekik nem megy másképp.”

