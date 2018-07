A hungaroringi Forma-1-es hétvége egyik csillaga egyértelműen a ferraris Kimi Räikkönen három és fél éves kisfia, Robin volt, aki a paddockbeliek és a tévénézők szívét is elrabolta. A kis Räikkönen szombaton jégkrémével bizonyította, hogy apja fia, a futam után pedig apuci pezsgőlocsolását játszotta újra a paddockban és a dobogón is. Erre mondják, hogy meg kell zabálni.

"Dad, you need to rehydrate!" pic.twitter.com/CmRP6MDBpX

— Ky (@FiftyBuckss) July 29, 2018