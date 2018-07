Kevés cukibb dolog, pontosabban személy akad a Hungaroringen a Magyar Nagydíj hétvégéjén, mint a ferraris Kimi Räikkönen három és fél éves kisfia, Robin, aki anyukájával együtt testközelből figyeli “apu” munkáját.

A paddockban magabiztosan rollerező-sétálgató kis Räikkönen a legnagyobb szereplése ugyanakkor az esős időmérő után következett, hiszen a kis Robin jégkrémmel a kezében fogadta a pályáról visszatérő papát. 2009-ben, az eső miatt megszakított Maláj Nagydíjon Räikkönen is jégkrémezett, apja fia, na.

"When I grow up, I wanna be…"

Iceman Junior looks on as dad Kimi suits up for final practice ☺️#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/Md7nP6WPld

