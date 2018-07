Míg a silverstone-i Brit Nagydíjon, Lewis Hamilton hazai pályáján Sebastian Vettel győzött, a múlt hétvégén, Hockenheimben az angol egyenlített, de volt egy nagy különbség: míg otthon a Mercedes pilótája a 2. helyen ért be, Németországban a ferraris az élről esett ki, és addigi 8 pontos előnyéből 17 pontos hátrány lett a bajnokságban.

Az 1997-es világbajnok, Jacques Villeneuve szerint a hockenheimi siker óriási lendületet adhat Hamiltonnak, a Német Nagydíj a bajnokság fordulópontját jelentheti 2018-ban:

“Hasonló hatása lehet, mint a tavaly szingapúri versenynek. Lewis a gödörbe került, elkeseredett, azt hiszi, mindenki ellene van, meg minden, így állt még a futam előtt is. A nyilatkozataiból látszott, hogy el volt keseredve. Aztán megszerezte ezt a 25 pontot. Ez történt Szingapúrban is, ha jól emlékszem, és Szingapúrtól verhetetlen volt. Három-négy futamon keresztül egyszerűen elhitte, hogy legyőzhetetlen. Lehet, hogy most is így lesz. Drága hiba volt ez Vetteltől, ami ráadásul fejben nagyon jó állapotba hozta Hamiltont.”