Fernando Alonso mclarenes szerződése az év végén kifut, és egyelőre nagy kérdés, hosszabbít-e, másik csapathoz – talán a Renault-hoz? – megy-e, vagy búcsút int a Forma-1-nek és a hosszútávú versenyzésre (WEC) és/vagy az amerikai Indycarra koncentrál majd.

Ha 2019 egyelőre homályos is, az már elég biztosnak tűnik, hogy az új szabályok 2021-es életbe lépésekor nem látjuk majd a rajtrácson a spanyolt, ezt ő maga jelentette ki, amikor az új gumitenderről, a 2021-ben érkező 18 colos felnikről kérdezték Hockenheimben:

“Én nem leszek itt 2021-ben, szóval nem érdekel. Én akkor már a kanapáról nézem a tévében a Tour de France-ot meg ilyeneket, nem az F1-gyel foglalkozom” – mondta.

A kétszeres világbajnoknak azért volt mondanivalója a gumikat illetően, arra panaszkodott, hogy az igen korlátozott számú esőgumi miatt a szombati szabadedzésen nem vezethettek:

“Számomra sokkal fontosabb az, hogy megoldjuk a ma délelőtt (szombaton) látott problémát. Franciaországban is ez volt, és most megint. Ha esik a harmadik edzésen, ott van 50 ezer ember a lelátókon, és nézik a semmit, ugyanis nincs plusz gumink arra, hogy a szabadedzésen is vezessünk. Ugyanazokat az esőgumikat kellene használnunk az időmérőn és a versenyen is, ha eső lenne, szóval spórolunk. Itt van 50 ezer ember, a tévén milliók néznek minket, autó meg nincs a pályán. Szerintem előbb ezeket kellene megoldani, mielőtt az új szabályokkal foglalkozunk!”