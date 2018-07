The frustration of being top of the time sheets but stuck in the garage… #GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/StgHf8lCRD

Olvass tovább

A Red Bull másik pilótája, Ricciardo csak a 13. lett, de mivel az ausztrál a motorcserés büntetések miatt így is, úgy is a mezőny legvégéből indul vasárnap, nem is erőltette a kvalifikációs felkészülést, csak a versenyre készült.

Biztató a hétvége folytatását illetően, hogy a pálya három szektorában a három élcsapat egy-egy versenyzője volt a leggyorsabb, azaz senki nem uralja kizárólagosan Hockenheimet.

Ricciardo “hiányzása” miatt a best of the rest a haasos Romain Grosjean volt, mögötte csapattársa, Kevin Magnussen zárt. Az amerikai csapat egy is lépéssel a középmezőny többi tagja előtt jár, ám mögöttük szoros a verseny, jól mutatja ezt, hogy a top10-be befért még egy Sauber – Charles Leclerc-rel, naná –, egy Renault (Nico Hülkenberg) és egy Force India (Esteban Ocon).

A McLaren továbbra sem remekel, Stoffel Vandoorne még a sereghajtó Williamsekkel sem bírt, és Fernando Alonso is csak náluk volt gyorsabb.

…But the Russian keeps it out of the barriers and is back on track 👍#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/8zK5Qd3hWJ — Formula 1 (@F1) July 20, 2018

Az edzésen jelentős incidens nem történt, a kavicságyban csak a williamses Szergej Szirotkin járt, Marcus Ericsson Sauberjéről pedig a rázókő tört le néhány alkatrészt.

Forrás: Fotó: Red Bull