Bár a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel nemrég arról beszélt, hogy a versenybíróknak érdemes lenne kevésbé beleavatkozni a futamokba, hagyhatnák a pilótákat versenyezni, a pályán rendezni a kisebb incidenseket, az is tagadhatatlan, hogy vannak olyan Forma-1-es versenyzők, akik gyakrabban keverednek vitatható helyzetekbe, akikre több a panasz.

A volt Forma-1-es tesztelő, jelenlegi DTM-pilóta Daniel Juncadella szerint az F1-es stewardoknak a balhés versenyzőkkel a lehető legszigorúbban kellene bánniuk, mert úgy tűnik, csak abból tanulnának:

“Úgy gondolom, hogy a korábbi eseteket is figyelembe kellene venni. Vegyük például Magnussent! Már a Twitteren is írtam, hogy kész őrült, már a Forma-3-ban is az volt. Szerintem bármikor, amikor akár csak véleményes dolgot is csinál, meg kellene büntetni. És ugyanez igaz Verstappenre is, aki nagyon agresszív. Valahogy le kell hűteni” – mondta a spanyol AS-nek.

“Ott van viszont Leclerc, aki nem erőszakos, szóval nála a véleményes esetekben nem kell feltétlenül büntetni” – hozta fel ellenpéldaként a Sauber monacói újoncát, akit egyébként nemrég Fernando Alonso is hasonló kontextusban dicsért, Magnussen ellentéteként említve az ifjoncot.