A Forma-1-ben jelenleg három csapat – a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull – alkotja az élmezőnyt, majd mögöttük következik a “második liga”, a győzelemre, de még a dobogós helyezésekre is csak elvétve esélyes középmezőny. Vagyis…

A jelenleg a konstruktőri bajnokság 5. helyén álló Haas-Ferrari főnöke, Günther Steiner szerint mostanra értelmét veszítette a kifejezés, ugyanis a három nagy mögött annyira szoros a verseny, hogy az egy szerm Williams kivételével mindenki a “középmezőnybe” tartozik.

“Igazából nincs már középmezőny. Egyszerűen vannak a többiek. Ott az első három, aztán a többiek. Idén a negyediktől a tizedik csapatig bárki hajthat a pontokért, ahogy már láttuk is. Persze azért nem rossz ötödiknek lenni. A tesztelés után is reális célnak tűnt, persze nagyon is tudatában vagyunk, hogy ehhez kemény munka kell, és ez így is van” – mondta az olasz szakember.