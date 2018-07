A múlt héten röppent fel, hogy a Forma-1-es Stratégiai Munkacsoportban téma volt a pontszerző helyek kiterjesztése, a jelenlegi eső tíz helyett a 15. vagy akár a 20. helyig osztanának pontokat.

A McLaren versenyzői szerint ez nem valami jó ötlet: “Úgy érzem, hogy a pontszerzésért meg kell dolgozni. Ne járjon pont mindenkinek” – mondta Stoffel Vandoorna, aki idén eddig háromszor zárt a top10-en belül (két 9. és egy 8. hely).

Fernando Alonso 2001-ben mutatkozott be az F1-ben, amikor még csak az első hatnak járt pont, így nem csoda, hogy ő még értékesebbnek tartja a pontszerzést.

“Szerintem a Forma-1-ben sosem volt könnyű pontot szerezni. Az elit szerzett pontokat, valódi jutalom volt, nagy dolognak számított akár a két pont is. És emlékszem, hogy az is amolyan csoda volt, amikor Jules (Bianchi) a 9. helyen ért be Monacóban (2015-ben, a Marussiával), nagy pillanat volt a sportág számára. Ha mostantól mindenki pontot kap, odalesz a Forma-1 különlegessége a többi kategóriához viszonyítva.”