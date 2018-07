Így írt a nemzetközi sajtó a Forma-1-es Brit Nagydíjról.

Anglia

Sun: “Vettel nyert, Hamilton hihetetlen felzárkózása majdnem győzelmet eredményezett.”

The Guardian: “Vettel győzött Silverstone-ban, Hamilton dadogva kezdte a futamot.”

The Telegraph: “A dühös Hamilton csalással vádolja a Ferrarit. Elfajult a világbajnoki címért zajló küzdelem.”

The Independent: “Vettel az első, Hamilton briliáns előzésekkel második lett.”