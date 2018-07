Ausztria után újabb igen szórakoztató és izgalmas futamnak örülhettek a Forma-1 nézői, a 2018-as Brit Nagydíj biztosan sokáig emlegetett klasszikus verseny lesz.

A pole-ból a zsinórban ötödik hazai győzelmére készülő Lewis Hamilton elrontotta a rajtot, Sebastian Vettel és Valtteri Bottas is megelőzte, majd a 3. kanyarban Kimi Räikkönen hátulról megpöccintette az angol Mercedesét, aki kipördült és az utolsó helyre esett vissza. A ferrari finnje 10 másodperces büntetést is kapott a hibáért, amit a futam után magára is vállalt.

A címvédő ezután egy tucatnyi kör alatt visszakapaszkodott az élmezőny végébe, majd a versenybe való visszakerülését két biztonsági autós szakasz is segítette, ugyanakkor a Mercedes kockáztatott is, mert míg a Ferrari és a Red Bull is bevállalta a második bokszkiállást, amely után friss lágyakon hajrázhattak, Hamilton – és az akkor vezető Bottas – kint marad a közepes keverékeken.