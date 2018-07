A Williamsnél kiderítették, hogy a problémát az erre a hétvégére hozott új hátsó szárny okozta, a DRS záródása után a padlólemezre és a diffúzorra nem “simultak vissza” megfelelően a légáramlatok, ezért a vasárnapi versenyre visszaszerelték a korábbi hátsó szárnyat, valamint néhány egyéb alkatrészt is kicseréltek, ez azonban a parc fermé-szabályok megsértésének minősül, így Szirotkin és Stroll is csak a bokszutcából kezdi majd a délutáni Brit Nagydíjat.

A Forma-1-es Brit Nagydíj szombati időmérőjének első szakaszában a csapat mindkét autója kipördült, Lance Stroll nem is futott mért kört, míg Szergej Szirotkin ugyan kikecmergett a kavicságyból, de mért időt futók közül az utolsó lett.

“Csakis arra gondolhatunk, hogy az új elemek okozták a gondot, pedig normálisan kipróbáltuk őket a második szabadedzésen. Sosem láttunk még ilyet ezen az autón, sőt semmilyen autón. De megvan a régi hátsó szárny, amivel minden rendben van” – magyarázta a kvalifikáció után a Williams technikai főnöke, Paddy Lowe, hozzátéve, hogy személyesen kért bocsánatot a versenyzőktől az incidensek miatt.

A Williams pilótái nem lesznek egyedül a bokszutcában, onnan indul majd a Toro Rossó-s Brendon Harltey is, aki még az utolsó szabadedzésen szenvedett bizarr balesetet, amely után nem is indult az időmérőn, ráadásul új kasztnit is kapott vasárapra.