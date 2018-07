A silverstone-i pályára az idei Brit Nagydíjra egy harmadik DRS-zónát is kijelöltek, amelynek különlegessége, hogy az első, amely kanyarban helyezkedik el.

Az első, tempós kanyarban a hátsó szárnyat nyitogatni, leszorítóerőt csökkenteni azonban rizikós dolog, el lehet szállni, ha valami nem jön ki jól, emiatt a ferraris Sebastian Vettel attól tart, hogy a mezőny még inkább kettészakad majd, ugyanis a kisebb csapatok nem akarnak és nem is tudnak majd ott kockáztatni.

“Ez trükkös lesz, nem tudom, hogy be tudjuk-e venni nyitott DRS-sel vagy sem. De az aszfalt is új, a gumik is tapadósabbak, szóval meg kell majd próbálni” – kezdte a négyszeres világbajnok.

“Ha valakinek mehet, azok mi leszünk, mármint a nagycsapatok, a mi autóinknak van a legnagyobb leszorítóereje. Nem hiszem, hogy az volt a cél, hogy még jobban kettészakítsák a mezőnyt, de biztos vagyok benne, hogy a kisebb leszorítóerővel rendelkezők küszködni fognak ott” – magyarázta.