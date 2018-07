A Brit Nagydíjon az elmúlt öt évben csak a Mercedes tudott győzni, 2013-ban Nico Rosberg kezdte, majd a hazai sztár, Lewis Hamilton zsinórban négyszer nyert. Ezek alapján idén is ők a favoritok, ám a pénteki edzésnap végén mégis a ferraris Sebastian Vettel volt a leggyorsabb.

A múlt vasárnapi Osztrák Nagydíj óta a bajnokságot újra vezető német így is folytatná:

“Jó péntekünk volt. Voltak már nehéz péntekjeink, de a változatosság kedvéért most jó volt. Igyekszünk elrontani a Mercedes buliját – nyilván ezen voltunk az elmúlt években is, és úgy gondolom, itt-ott időnként sikerült is. Tény, hogy nagyon gyors itt a Mercedes, és úgy számítunk, hogy holnap is azok lesznek, de bízom benne, hogy mi is ott leszünk a közelükben. Az nagyon jó hír lenne” – mondta az edzés után.

“Hagyományosan nem épp ez a legjobb pályán, de ma jól indult a dolog, remélhetőleg holnap még javulunk és megtörjük a Mercedes-varázst!”

A Ferrari utoljára 2012-ben, még Fernando Alonsóval győzött Silverstone-ban.