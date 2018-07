A kellemetlen fordulat után csalódott, elkedvetlenedett Hamiltonba a csapatrádión próbáltak lelket önteni, még a hibás döntést meghozó stratégát, James Vowlest is bekapcsolták, aki magára vállalta a felelősséget és bocsánatot kért.

A múlt vasárnapi Forma-1-es Osztrák Nagydíjon a Mercedes alaposan mellényúlt a boksztaktikával: míg a Valtteri Bottas kiesése miatt elrendelt virtuális biztonsági autós szakasz alatt a többség, köztük az élmezőny tagjai is kimentek kereket cserélni, a vezető Lewis Hamiltont a pályán tartották, így saját, későbbi cseréje után csak a 4. helyre tért vissza.

“Az egyéneknek elszámoltathatóknak kell lenniük, de az ilyesminek a megfelelő környezetben, zárt ajtók mögött kell történnie. Úgy gondolom, hogy csapatfőnökként az a dolgom, hogy védjem a dolgozóimat és a lehető legjobb színben tüntessem fel őket, akár jól mennek a dolgok, akár rosszul.”

Horner amúgy úgy véli, hogy a 2014-17 közti dominancia miatt talán eltompultak egy kicsit a Mercedesnél, ezért is történhetett ilyen buta hiba most, amikor már a Ferrari és a Red Bull is valódi fenyegetést jelent.

“Ha megnézzük a Mercedest, a csapat az, amit még Ross (Brawn) épített fel évekkel ezelőtt. Valódi ellenfelük nem volt, igazi verseny csak a saját pilótáik között zajlott, ezért a csapatvezetés sosem tapasztalt igazi versenyhelyzetet. A Mercedesnél megszokták, hogy az élen vannak, könnyű önteltté válni.”