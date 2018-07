Olvass tovább

A hivatalos gumiszállító Pirelli erre a hétvégére a lágy (sárga oldalfalú), a szuperlágy (piros) és az ultralágy (lila) gumikat hozta el. Javaslatuk szerint az egy kiállásos stratégia tűnt a leggyorsabbnak, lágy gumit feltéve az utolsó etapra. Az ultralágyas kezdésnél a 18. és a 28. kör közé becsülték a kiállásokat, míg a szuperlágy gumiknál a 28. és 38. kör közé a 71 körös versenyen.

Az élmezőny többsége az ultralágy gumikon indult, a Red Bull és a Mercedes versenyzői szuperlágyakon kezdték a versenyt. A top10-en kívül Lance Stroll ultralágyon, Marcus Ericcson pedig a sárga oldalú lágy gumikon indult, a többiek az itteni középső, szuperlágy keveréken rajtoltak.

A rajt után úgy tűnt, hogy a Mercedes sima kettős győzelmet arathat az Osztrák Nagydíjon, de az események végül teljesen másképp alakultak. A rajt után Lewis Hamilton átvette az első helyet Valtteri Bottastól egy óriási tolakodás után, a harmadik helyre Max Verstappen lépett előre.

A sorrend Hamilton, Bottas, Verstappen, Räikkönen, Ricciardo, Vettel volt a 14. körig, amikor Bottas alatt váltóhiba miatt megállt a Mercedes. Ez a vártnál is nagyobb bajba sodorta csapatát: virtuális biztonsági autós szakaszt rendeltek el, az élmezőnyből pedig mindenki kiállt kereket cserélni – Hamilton kivételével.

Ezzel a bakival virtuálisan azonnal el is bukta a vezetést Hamilton, aki a kerékcseréje után a szombati időmérőn kissé túl keményen háromhelyes rajtbüntetéssel sújtott Vettel elé tért vissza a pályára.

Ezután jött a gumidráma: a lágy gumik a vártnál sokkal hamarabb megadták magukat Ricciardo és Hamilton autóján is, mindketten második kerékcserére kényszerültek, míg a mezőny elején Verstappen, Räikkönen és Vettel kényelmesen autókáztak a cél felé.

De ezzel nem volt vége a drámák sorának: előbb Ricciardo alatt robbant le a Red Bull, így kiállt a negyedik helyről Hamilton elől, de a másik Mercedes sem menekült meg: nyolc körrel a leintés előtt Hamiltonnak is félre kellett állnia műszaki hiba miatt.

Az utolsó körökben egyre fogyott ugyan Verstappen előnye, de a holland kitartott, és a rengeteg holland szurkoló előtt megnyerte az Osztrák Nagydíjat. Räikkönen lett a második, Vettel a harmadik, aki ezzel visszavette a vezetést összetettben Hamiltontól.

Romain Grosjeannál megtört a jég, egy negyedik hellyel szerezte meg idei első pontjait, mögötte csapattársa, Kevin Magnussen ért célba. A további sorrend Perez, Ocon, Alonso, Leclerc, Ericsson volt – a két sauberes az utolsó pillanatban cserélt helyet.

Az alábbiakban a futam részletes krónikája olvasható.

One hour to go before the #F1 #AustrianGP👊🇦🇹 Final confirmation for today’s starting grid: #CL16 will now start P17, and #ME9 P18 due to HAR and ALO car & PU changes. HAR will be starting back of the grid, and ALO from the pitlane. pic.twitter.com/5i505G1GE8 — Sauber F1 Team (@SauberF1Team) 2018. július 1.

Óriásit rajtolt Kimi Räikkönen, aki egy ideig fenyegette az előle induló Mercedeseket, megzavarva ezzel Valtteri Bottast, aki így elvesztette a vezetést Lewis Hamiltonnal szemben. Räikkönen aztán szélesre sodródott a hármas kanyarban, így visszaelőzte Bottas, valamint Max Verstappen is elment mellette kör végén. A rajton Sebastian Vettel is rajtavesztett, elment mellette Daniel Ricciardo és Kevin Magnussen is, de néhány körön belül visszakapaszkodott a hatodik helyre Ricciardo mögé.Nagyobb gond nem volt a rajtnál hátul sem, Stoffel Vandoorne autóján kellett első szárnyat cserélni az első kör végén.

A rajt utáni körökben Charles Leclerc sodródott ki nagy tempóval a kavicságyba, de vissza tudott jönni a pályára.

A nyolcadik kör végére kissé megléptek az élen álló Ezüstnyilak, a harmadik Verstappen már három másodperccel Bottas mögött volt. Räikkönennek eközben Ricciardo támadásainak állt ellen, miközben Vettel is utolérte a párost.

A legjobbak mögött Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg és Esteban Ocon osztozott a pontszerző helyeken, egészen a 12. körig, amikor is Hülkenberg Renault-ja látványosan elfüstölt a célegyenesben. Így Sergio Perez örökölte meg az utolsó pontszerző helyet.

A 14. körben az élmezőnyt is utolérte a dráma, Valtteri Bottas váltója megadta magát, így kiesett a tavalyi Osztrák Nagydíj győztese. Virtuális biztonsági autós időszak lépett hatályba a rossz helyen álló Mercedes miatt. Ez új lehetőséget nyitott a stratégiában, többek között mindkét Red Bull és Ferrari kiállt kereket cserélni, mindannyian lágyakat kaptak. Hamilton eközben kinn maradt a pályán.

A nagycsapatokon kívül a bokszkiállások után Magnussen, Perez, Grosjean, Ocon és Sainz állt a pontszerző helyeken, de Magnussen és Perez ekkor még nem voltak kinn kereket cserélni.

Az új gumikon a 13 másodpercre nőtt hátrányt a Verstappen – Räikkönen – Ricciardo – Vettel kvartett azonnal elkezdte ledolgozni. A 20. körben aztán Ricciardo megelőzte Räikkönent, aki az első kör után ismét elfékezte a hármas kanyart. Az ausztrál ezután meg is futotta a leggyorsabb kört. Hamilton és Vettel között ekkor elindult egy virtuális csata, a brit igyekezett kiautózni egy bokszkiállásnyi különbséget a német előtt, hogy kerékcseréje után megelőzze.

A 25. körben végül Hamilton is kiállt, sikerült Vettel elé kijönnie. A többiekkel együtt lágyon folytatta a versenyt, így az első öt helyen a Verstappen, Ricciardo, Räikkönen, Hamilton, Vettel sorrend alakult ki.

32 kör után Max Verstappen kényelmesen, 5 másodperccel vezetett csapattársa előtt, Ricciardo mögött azonban Räikkönen, Hamilton és Vettel 4 másodpercen belül érkeztek, akinek a gumijaival is meg kellett küzdenie, hatalmas “sebek” voltak találhatóak a bal hátsó lágy gumin.

A 38. körben Ricciardo mellett elment Räikkönen, nem is várt tovább az ausztrál, kiállt a bokszba szuperlágy gumikért. Egy körrel később a másik Ferrari is javított, Vettel Hamilton mellett ment el egy parádés mozdulattal. A brit nem nyugodt, egyenesen a főmérnök James Allisonnak kell nyugtatnia a négyszeres bajnokot.

47 kör elteltével Verstappen 7 másodperccel vezetett Räikkönen előtt, utánuk Vettel, Hamilton, Ricciardo, Grosjean, Magnussen, Ocon, Perez és Pierre Gasly állt pontszerző helyen. Közben a Mercedes gumijain is jelentkeztek hasonló problémák, mint korábban Ricciardónál.

Hamiltonnak ki kellett állnia az 52. körben szuperlágyakért, pont befért még elé Daniel Ricciardo. 22 másodpercre vannak a dobogótól. Egy körrel később ismét drámai fordulat következett, Ricciardo autója adta meg magát a pilóta 29. születésnapján. Közben Räikkönen lassan lopakodik előre, már csak 5 másodperc a lemaradása Verstappennel szemben.

15 körrel a verseny vége előtt Brendon Hartley vánszorgott a pályán, fel kellett adnia a futamot a Honda-motor hibája miatt. Ricciardo kiesése miatt a 17. helyről induló Leclerc örökölte meg az utolsó pontszerző helyet.

10 körrel a versenyleintése előtt Räikkönen lemaradása már csak 3,7 másodperc volt. Helyet cserélt a két Force India, Perez elment Ocon mellett, továbbá Fernando Alonso megelőzte Leclercet, így övé az utolsó pontszerző hely.

Egészen 2 körig, amikor Leiws Hamilton is kiesett! A brit erőt vesztett, és leállította Mercedesét a pálya szélén. Nulla ponttal térhetnek haza az Ezüstnyilak.

5 körrel a vége előtt komoly csaták alakultak ki. Elől Räikkönen üldözte Verstappent, míg a nyolcadik hely környékén Alonso, Gasly, Leclerc és Marcus Ericcson küzdött a pontokért.

LAP 67/71 A double-Sauber manoeuvre on Gasly puts Leclerc and Ericsson in the points! It would be their first double points finish since China 2015 👀#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/4lXoosucaF — Formula 1 (@F1) 2018. július 1.

Végül Max Verstappen nyerte az Osztrák Nagydíjat a Red Bull Ringen, megelőzve Kimi Räikkönent és Sebastian Vettelt. A hollandnak ez a negyedik győzelme pályafutása során, idén ez az első neki. Sebastian Vettel harmadik helyével ismét vezeti 1 ponttal a bajnokságot Hamilton előtt, Räikkönen pedig feljött a harmadik helyre.

A hivatalos végeredmény: