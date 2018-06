A gyári Renault a 2016-os újjáalapítás óta, ha kis lépésekben is, de folyamatosan fejlődik, a 2018-as szezon első nyolc fordulója után pedig egyre világosabban a középmezőny vezető ereje, hiszen míg ők 62 ponttal állnak a 4. helyen, a McLaren 40-nel az 5., a Force India 28-cal az 6., a Haas pedig 27 egységgel a 7.

Az előző két évben a konstruktőri 4. helyen záró Force India helyettes csapatfőnöke már el is ismerte, hogy számukra a Renault nem igazán fogható, és ők csak az 5. helyért küzdenek a McLarennel és a Haasszal, és így látják ezt a Renault-nál is, ráadásul előnyt is kovácsolhatnak a helyzetből.

“Úgy gondolom, hogy most már a 4. hely megvédéséről fog szólni az idényünk, de az nem világos, ki ellen is kell védekeznünk, talán a Haas, talán a Force India ellen, de még a McLaren is magára találhat” – mondta a Renault-főnök Cyril Abiteboul a Motorsport.comnak.