„Nagyon hálás vagyok a sima hétvégéért! Ezekkel a srácokkal dolgozom hat éve, és folyamatosan a határokat feszegetik, soha nem adják fel. Örökké hálás vagyok a munkájukért, itt a pályán és a gyárban is, ez egy nagyszerű nap. Élveztem a versenyt, a francia időjárás remek volt, és a szurkolók őrületesek, rengeteg ember van kinn. Számomra ez az eddigi legjobb Francia Nagydíj, amin részt vettem!”

„Nem gondoltam a bajnokságra, arra, hogy átvehetem a vezetést, de ezt akarom.”

“5 másodperc semmi, egy kis dádá, és így is Valtteri előtt végezhetett” – mondta az 5. helyen beérő bajnoki riválisáról, Vettelről, aki a rajt után ért össze Valtteri Bottasszal, aki végül a 7. lett.

Max Verstappen (2.)

„Jó volt a verseny, próbáltam követni Lewist, de ő diktálta a tempót. Remek versenyem volt, élveztem, nem igazán kellett keményen küzdenem, de mindig jó a dobogón végezni.”

A holland is kitért a Vettel-Bottas incidensre: „A rajtnál mindenki próbált javítani a helyezésén, de végül is hibázhat az ember. Ez történt. Neki is szólhatnának, hogy változtasson a vezetési stílusán, a szezon elején tőlem mindig ezt követelték.”

Kimi Räikkönen (3.)

„Azt hiszem, mindenki nagyjából ugyanúgy kapta el a rajtot. Az első kanyarban a külső ívet választottam, de ez volt a rossz oldal, lelassítottam és bevágtam belülre a törmelékek miatt. A hosszú etapon visszajöttünk, jól működtek a dolgok, megvolt a tempónk és sikerült feljutnunk a dobogóra.”