Élő: Forma-1 Francia Nagydíj

Leclerc-nél gond volt a gumikkal, visszaesett a 9. helyre, Bottas a nyakára ért.

LAP 24/53

Leclerc goes wide chasing Magnussen, and is then passed by Hulkenberg

"There's something wrong with the tyres" says the Sauber man#FrenchGP 🇫🇷 #F1 pic.twitter.com/015BEWZYNj

— Formula 1 (@F1) June 24, 2018