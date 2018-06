A Red Bull ma hivatalosan is bejelentette, amit jó ideje sejteni lehetett: a szezon végén, 12 év közös munka után elbúcsúznak majd a Renault-tól, hogy 2019-től új motorszállítóval, a Hondával folytassák.

Bár a japán gyártó 2015-17-ben csúnyán leszerepelt a McLaren kizárólagos partnereként – igaz, a wokingiak idei éve azt sejteti, hogy nem csak a Hondával volt a probléma –, idén a Toro Rosso szállítójaként már biztatóbban teljesítenek, jövőre pedig a minimális cél az, hogy megőrizzék a Red Bull idei, futamgyőzelmekre jó formáját.

“A Red Bull az egyik élcsapat. Több bajnoki címet nyertek, és már idén is nyertek pár futamot. Az is világos, hogy nagyon jó kasztnijuk van, így nekünk is jobb esélyünk lesz futamokat nyerni velük. Ez további motivációt jelent a Honda dolgozói számára, persze hatalmas nyomással és felelősséggel is jár majd. De a Honda lényegéhez tartozik, hogy nagyon magasra célzunk, szerintem épp ez teszi a Hondát a Hondává” – magyarázta a japánok F1-es főnöke, Jamamoto Maszasi.