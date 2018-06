Red Bull jelenleg azt mérlegeli, maradjon-e a Renault-val 2019-ben is, vagy a Toro Rosso után a nagycsapat is váltson-e inkább a Hondára. A múlt hétvégi Kanadai Nagydíjra mindkét gyártó vitt fejlesztéseket, de a nagycsapat főnöke, Christian Horner azt mondta, még a Francia Nagydíjon is szeretnének adatokat gyűjteni, a döntés pedig a hó végén, az Osztrák Nagydíjon várható.

A Renault-főnök Cyril Abiteboul a hét elején határozottan állította, hogy elég haladékot adtak már a Red Bullnak, ha a jövő heti Francia Nagydíjig nem döntetnek, a franciák ajánlata lekerül az asztalról és a Red Bull mehet a Hondához.

Abiteboul szavai azonban nem igazán hatották meg a Red Bullt, a motorsportfőnök, Helmut Marko így beszél:

“Franciaország vagy Ausztria, pár nap a különbség! Nem tudom, miért lett ez lényeges fontos hirtelen. A Francia és az Osztrák Nagydíj között megtesszük a bejelentést.”

A húr feszítéséből, egymás bosszantásából egyébként eléggé az sejlik, hogy a felek nem kívánnak tovább együtt dolgozni, ugyanakkor a Red Bull nagyon kényelmes helyzetben van, hiszen a szabályok szerint egyetlen csapat sem maradhat motor nélkül, így akár az is előfordulhat, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) végül kötelezi a Renault-t a Red Bullnak való szállításra.