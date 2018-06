A Forbes magazin a héten tette közzé aktuális sportolói fizetési top100-as listáját, amelyen három Forma-1-es pilóta, Lewis Hamilton (12., 51 millió dollár), Sebastian Vettel (18., 42,3 millió dollár) és Fernando Alonso (39., 33 millió dollár) szerepelt. A lista érdekessége, hogy egyetlen nő sem került be az első százba.

“A Forma-1-es fizetési különbségeket illetően nem vagyok képben, de a listán jól látszik, mennyire elmaradott sport világa. Semmi oka, hogy egy nő ne kereshessen többet!” – mondta a lista kapcsán, példaként teniszsztár barátját, Serena Williamst hozva fel.

“Serena minden idők legjobb sportolói közé tartozik, jobb, mint a listán szereplők többsége, vagy akár mindannyiuk, szóval súlyos kérdés, hogy miért nincs ott. A nők uralják a világot, szóval nem értem ezt. Ebből is látszik, hogy még mindig a kőkorszakban élünk. Változásra van szükség. De mikor fognak változni a dolgok?”

“Serena maga is beszélt már arról, hogy milyen nehéz a helyzet. Megküzdött már Maria Sarapovával, jobb eredményei is voltak, mint Mariának, de Maria – és nem csak ő, hanem más, különösképp fehér bőrű versenyzők is – több pénzt keresett nála. Pedig az ő eredményei jobbak voltak. Ezért is kell tovább küzdenünk, még mindig nem sikerült változtatni.”