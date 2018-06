A középmezőny legjobbja a haasos Romain Gorsjean volt, aki a korábbi hétvégékkel ellentétben nem siránkozott és nem is hibázgatott, igaz, az igen korlátozott új alkatrészkészlet miatt a csapat meg is tiltotta a pilótáknak, hogy összetörjék az autót.

A top10-be a két Force India és a 300. F1-es versenyhétvégéjét teljesítő Fernando Alonso fért be.

A Renault-nak pocsékul alakult a péntekje: míg az első edzés első fél órájának végén Nico Hülkenberg alatt állt le az autó sebességváltó-hiba miatt, a második edzésen szinte percre pontos időzítéssel a másik pilótájuk, Carlos Sainz miatt került elő a piros zászló, miután a 7-8-as kanyarkombinációban a falnak verte az RS18-as hátulját, törmelékeket hagyva a pályán. A spanyol ugyan visszavezetett a bokszba, de a pályára már nem tért vissza.

Vandoorne limps away with a puncture, before stopping at the side of the track near the hairpin #CanadianGP #F1 pic.twitter.com/mm09V1JWzv

— Formula 1 (@F1) June 8, 2018