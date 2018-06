A montreali Gilles Villeneuve pályán lezajlott a Forma-1-es Kanadai Nagydíj első szabadedzése, amelyen a szezon során első ízben a Red Bull-os Max Verstappen zárt az élen – fejre nem ment egyelőre. A holland 88 ezreddel volt gyorsabb Montreal “királyánál”, Lewis Hamiltonnál, azonban a Red Bull-on a leggyorsabb, hiperlágy keverék, míg a Mercedesen az egy lépcsővel keményebb, ultralágy volt a legjobb mért körön.

A harmadik a monacói győztes Daniel Ricciardo lett bő kéttizedes hátránnyal, míg mögötte hasonló lemaradással következett a ferraris Sebastian Vettel, utánuk jött a két finn, Valtteri Bottas és Kimi Räikkönen.

A 300. versenyhétvégéjét kezdő Fernando Alons volt a “best of the rest”, hattizedes hátránya vállalható lenne az időmérőre is, persze a szombat délután még messze van. A top10-be befért még Stoffel Vandoorne a másik McLarennel, Carlos Sainz a Renault-val, valamint a frissített Honda-motorral szerelt Toro Rossó-ban ülő Pierre Gasly is.