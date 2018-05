A múlt héten Miami város tanácsa egyhangúlag megszavazta, hogy tárgyalásokat kezdjenek a Forma-1 vezetésével a 2019-re tervezett utcai futamról.

A lehetséges nyomvonal ugyanakkor már pár nappal korábban kiszivárgott, és míg a négyszeres világbajnok Lewis Hamilton üdvözölte a miami fejleményeket, kifejezte nemtetszését a pályát illetően, valamint felajánlotta, hogy akár ő, akár bármelyik másik F1-versenyző szívesen segítene egy jobb terv megalkotásában.

A Nemzetközi Automobil Szövetség elnöke, Jean Todt reagált Hamilton panaszaira, azt mondta, az angol túl korán kritizált, ugyanis fognak még egyeztetni a pilótákkal:

“Egy még nem is létező versenyről beszélünk!” – mondta a Speed Weeknek. “Egyelőre folynak a tárgyalások a Forma-1-es jogtulajdonossal, majd megvizsgáljuk a biztonsági szempontokat is. Utána aztán a versenyzők is lehetőségek kapnak majd, hogy előadják a saját elképzeléseiket” – folytatta az elnök.