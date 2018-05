A Haas versenyzője feltartotta a Sauber monacói pilótáját, sőt a célegyenes végén rá is legyezett. A felügyelők végül a feltartás vádja alól tisztázták Magnussent, aki sárga zászlós figyelmeztetés miatt vett vissza, és nem tudhatta, hogy ez Leclerc-t már pont nem érinti.

Abban viszont a felügyelők is egyetértettek a monacóival, hogy a célegyenes végén bemutatott manővere “potenciálisan veszélyes” volt, az ilyesmiért pedig büntetés jár.

“He needs to understand he’s not alone on the track”

Charles Leclerc was less than impressed with Magnussen in FP1#F1 🇪🇸 #SpanishGP pic.twitter.com/9nnfPRHC6E

