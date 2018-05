A bakui Azerbajdzsáni Nagydíjon mutatkozott be élesben a glóriát hasznosító új tévés grafika, amelybe az aktuális sebességtől a fordulatszámig több információt is integráltak. Ez azonban csak a kezdet, a grafikai megoldásban rejlő lehetőségekkel tovább kísérleteznek, új információk is megjelenhetnek benne.

Az F1-nek sokkal több, a csapatoktól érkező adathoz van hozzáférése, ezek között azonban több olyan is van, amelyek nyilvános használatát soha nem engedélyeznék az alakulatok. A publikus adatokkal viszont mehet tovább a kísérletezés.

“Számos adatsor áll rendelkezésünkre, próbálunk ezek közül minél többet felhasználni” – mondta Dean Locke, az F1 közvetítésekért és médiáért felelős igazgatója.

“A csapatok nem fognak kiadni semmi olyasmit, amivel egy másik csapatot esetleg versenyelőnybe hozhatnak, de azért tudunk együtt dolgozni velük. A G-erőket és egyéb elemeket még be tudunk építeni a grafikába.”

“Elég rövid volt a téli szünet ahhoz, hogy ezekkel a munkákkal időben végezzünk, de izgatottan várjuk, mit tudunk még kihozni a lehetőségeinkből.”