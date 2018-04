Negyedik helyről indulhat a vasárnapi Azerbajdzsáni Nagydíjon Daniel Ricciardo. Az ausztrál épphogy megelőzte csapattársát. „Tiszta utolsó köröm volt, a Q3 első körében hozzáértem a falhoz a 15-ös kanyarban. Az utolsó körben ezt kijavítottam” – mondta Ricciardo.

Az ausztrál, aki az előző, kínai futamot, illetve a tavalyi bakui versenyt is megnyerte, most is erre hajt, ám sok múlik a pálya állapotán. „A szombati nap fontos, de már bebizonyítottuk, hogy a vasárnap az igazán fontos nap. Tavaly a tizedik helyről indultam, ahhoz képest a negyedik hihetetlen. Azt hiszem, jó kocsink van. Azonban a pálya igazán ismeretlen lesz mindenki számára.”

„80 km/órás szél fúj és jóval hidegebb lesz majd, mint ma, úgyhogy a gumik szemcsésedése kulcskérdés lesz. Ha ezt jól tudjuk kezelni, akkor egy jól irányítható versenyautót kapunk. Manapság annyi leszorítóerőt kapunk, hogy egyenesben a kormányt is elengedhetnénk. Azonban itt nem lehet, a szél erősen fúj. Érezhető, a sisakot is mozgatja. Őszintén szólva, szeles időben szörnyű a kocsi. Tegnap nem volt szél, ma kevésbé volt jó az autót vezetni” – magyarázta Ricciardo.