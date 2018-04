A Bahreini Nagydíj után már csak egyetlen csapat van a mezőnyben, amelyik nem szerzett pontot, a Williams. A grove-iak a villanyfényes futamon is csak szenvedtek, a pályán tökutolsóként értek célba.

“Kemény hétvége után állok most itt kemény érzésekkel” – mondta Szirotkin. “Kívülről idiótáknak tűnhettünk, ez elég nyilvánvaló számomra.”

“De vannak pozitívumok is: még ha rosszabbul is ment, legalább kezdjük érteni, hogy miért is történik ez.”

“Nem volt meg a tempónk ahhoz, hogy a többiekkel versenyezzünk, saját magunk ellenfelei voltunk” – fogalmazott letörten Paddy Lowe technikai igazgató. “Ha tudnánk, miért tartunk itt, nem tartanánk itt. De gyorsan kell reagálnunk.”

Lowe-nak állítólag volt egy kemény veszekedése Bahreinben Lance Stroll apjával, a költségvetésbe sok pénzt adó Lawrence Stroll-lal is. “Az autó egyensúlya nincs rendben. Hiányzik a tapadás, és a tempónk sem megfelelő. Mindenben javulnunk kell” – mérgelődött Lance Stroll.

A tesztpilóta Robert Kubica szerint egyszerű a helyzet. “Nem vagyunk elég gyorsak, az autó nem elég jó” – így a lengyel. “Már a barcelonai teszten is láttunk problémákat. Lance jó munkát végzett Melbourne-ben, de a problémák maradtak. Szerencsére tudjuk, min kell dolgoznunk.”