Ötévre szóló stratégiai megállapodást kötött a Stellantis és a Microsoft. A cél, hogy felgyorsítsák az autóipari konszern digitális átállását a mesterséges intelligencia, valamint a kiberbiztonság terén.

A mesterséges intelligenciát mi is korán bevezettük az egész vállalatcsoporton belül, a mérnöki és gyártási tevékenységektől kezdve egészen a tervezésig és az ügyfélkapcsolatokig. A Microsofttal történő együttműködés révén felgyorsíthatjuk az ezzel kapcsolatos fejlesztéseket és olyan eszközöket tehetünk elérhetővé, amelyekkel könnyebben tudjuk megújítani termékeinket, szolgáltatásainkat. Továbbá jobb élményeket tudunk nyújtani a jövőben”- hangsúlyozta Ned Curic, a Stellantis vezető mérnöke.

A két vállalat több száz mesterséges intelligencia alapú fejlesztésen dolgozik együtt. Többek között MI-t használnak a járművek tervezésére és ellenőrzésére, az előre jelző karbantartások finomhangolására, valamint új digitális funkciók bevezetésére. “A titkosított adatokból kinyert elemzések révén a Stellantis még jobban az ügyfeleik igényeihez tudja szabni a fejlesztéseit. A Peugeot‑sofőrök például személyre szabott vezetési tanácsokat, proaktív állapotjelentéseket és funkciófrissítéseket kaphatnak, hogy a mindennapi használat is gördülékenyebb legyen” – olvasható a Stellantis sajtóközleményében.

Kiemelték továbbá, hogy az autóipari konszern egy globális, mesterséges intelligenciára épülő kibervédelmi központot hoz létre, amely az IT‑rendszerektől az összekapcsolt járműveken át a gyártásig mindent lefed. Az MI‑alapú elemzések várakozásaik szerint gyorsabban kiszűrik majd a fenyegetéseket. Emellett egységesebb védelmet kapnak az ügyféladatok, a vállalat pedig ellenállóbbá válik a támadásokkal szemben.

A Stellantis célja emellett, hogy 2029-re 60 százalékkal kevesebb területet foglaljanak el az adatközpontjai. Ennek köszönhetően több adatot fognak felhőben tárolni, illetve kevesebb szerverre lesz szükség.