Pár héttel ezelőtt két autót is megmutatott nekünk a Mercedes-Benz. Nagyobb újdonságként a GLB-re tekinthettünk, hiszen a kompakt szabadidő-autó gyökeres átalakuláson ment keresztül: jelen formájában egyszerre utódja a 2019-ben bemutatott első generációs GLB-nek, valamint az elektromos EQB-nek.

A mallorcai program azonban nem csupán a GLB-ről szólt, hanem a CLA kombiváltozatával, a Shooting Brake-kel is először találkozhattunk. Maga az autó túl sok újdonságot nem jelentetett a sima CLA-hoz képest, hiszen egy eltérő karosszériaváltozatról beszélünk. Mondhatjuk azt is, hogy az eddigi értékek megmaradtak, viszont a térkínálat sokkal flexibilisebb lett. A kombis karosszéria révén még nagyobb praktikumot és sokoldalúságot kínál.

A Shooting Brake karosszéria nemcsak elegáns, hanem kifejezetten praktikus is. A csomagtér 405 helyett például 455 literes. A 40:20:40 arányban dönthető hátsó ülések révén a csomagtér akár 1290 literre bővíthető, miközben az első csomagtér (frunk) további 101 litert kínál az elektromos változatnál. A 1800 kilogrammos vontatási kapacitás pedig akár nagyobb utánfutók vagy lakókocsik mozgatását is lehetővé teszi.

A modell egyik látványos eleme a panorámatető, amely hőszigetelt üvegből készül, és opcionálisan a Sky Control funkcióval is elérhető. Ez lehetővé teszi, hogy a tető egyes szegmensei átlátszóból opálossá váljanak, miközben az éjszakai hangulatvilágításba integrált 158 csillag különleges atmoszférát teremt.

A belső tér technológiai szempontból is kiemelkedő. A Mercedes saját fejlesztésű MB.OS operációs rendszere mesterséges intelligenciára épül, és folyamatos online frissítéseket kínál. Az új MBUX rendszer intuitív kezelhetőséget és személyre szabható élményt biztosít, miközben a virtuális asszisztens párbeszédre képes a felhasználóval.

A modell két tisztán elektromos változatban debütál. Az alapverzió, a CLA 250+ Shooting Brake 200 kW teljesítményével és akár 768 kilométeres (WLTP) hatótávjával. A csúcsmodell, a CLA 350 4MATIC összkerékhajtással, 260 kW teljesítménnyel és 515 Nm nyomatékkal érkezik. A 85 kWh kapacitású akkumulátor és a 800 voltos architektúra lehetővé teszi a rendkívül gyors töltést: ideális körülmények között akár 315 kilométernyi hatótáv is visszanyerhető mindössze 10 perc alatt. A rendszer 320 kW-os villámtöltést is támogat, de kompatibilis a széles körben elérhető 400 voltos infrastruktúrával is. A modell nemcsak tisztán elektromos, hanem 48 voltos mild hibrid hajtásláncokkal is elérhetővé válik. Az új fejlesztésű, 1,5 literes, négyhengeres turbómotorhoz 22 kW teljesítményű villanymotor társul, amelyet közvetlenül az új, nyolcfokozatú duplakuplungos váltóba integráltak. A rendszer működését 1,3 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátor egészíti ki. Városi forgalomban – megfelelő körülmények között – a hibrid változatok akár tisztán elektromosan is képesek haladni, míg országúton lehetőség nyílik a hajtáslánc leválasztására, azaz „vitorlázásra” a fogyasztás csökkentése érdekében. A hatékonyságot tovább növeli, hogy az elektromos motor minden fokozatban képes energiavisszanyerésre, akár 25 kW teljesítménnyel. A hibrid kínálat széles: a belépő CLA 180 Shooting Brake-től egészen a 211 lóerős CLA 220 4MATIC változatig terjed, első- és összkerékhajtással egyaránt. A modellek fogyasztása 5-6 liter/100 km között alakul. A menetpróbán épp egy ugyanolyan erőforrással szerelt változatot vezethettünk, mint amilyennel a magyarországi CLA-tesztünk során is találkoztunk. Így a vezetési élményt részletesen elolvashatod az autóról a Vezess alábbi cikkében:

A hibridként is elérhető CLA Shooting Brake alapára 18 271 500 forint, míg a tisztán elektromos verzió listaára 20 155 000 Ft. A képeken látható példányt a legnagyobb hatótávot nyújtó erőforrással szerelték. A 272 LE-s, 85 kWh-os akkumulátoros CLA 250+ Shooting Brake EQ technológiával (ez a modell hivatalos, magyar neve) WLTP-hatótávja 768 km, ára pedig 22,1 millió forintról indul.