Pár héttel ezelőtt két autót is megmutatott nekünk a Mercedes-Benz. Nagyobb újdonságként a GLB-re tekinthettünk, hiszen a kompakt szabadidő-autó gyökeres átalakuláson ment keresztül: jelen formájában egyszerre utódja a 2019-ben bemutatott első generációs GLB-nek, valamint az elektromos EQB-nek.
A mallorcai program azonban nem csupán a GLB-ről szólt, hanem a CLA kombiváltozatával, a Shooting Brake-kel is először találkozhattunk. Maga az autó túl sok újdonságot nem jelentetett a sima CLA-hoz képest, hiszen egy eltérő karosszériaváltozatról beszélünk. Mondhatjuk azt is, hogy az eddigi értékek megmaradtak, viszont a térkínálat sokkal flexibilisebb lett. A kombis karosszéria révén még nagyobb praktikumot és sokoldalúságot kínál.
A Shooting Brake karosszéria nemcsak elegáns, hanem kifejezetten praktikus is. A csomagtér 405 helyett például 455 literes. A 40:20:40 arányban dönthető hátsó ülések révén a csomagtér akár 1290 literre bővíthető, miközben az első csomagtér (frunk) további 101 litert kínál az elektromos változatnál. A 1800 kilogrammos vontatási kapacitás pedig akár nagyobb utánfutók vagy lakókocsik mozgatását is lehetővé teszi.
A modell egyik látványos eleme a panorámatető, amely hőszigetelt üvegből készül, és opcionálisan a Sky Control funkcióval is elérhető. Ez lehetővé teszi, hogy a tető egyes szegmensei átlátszóból opálossá váljanak, miközben az éjszakai hangulatvilágításba integrált 158 csillag különleges atmoszférát teremt.
A belső tér technológiai szempontból is kiemelkedő. A Mercedes saját fejlesztésű MB.OS operációs rendszere mesterséges intelligenciára épül, és folyamatos online frissítéseket kínál. Az új MBUX rendszer intuitív kezelhetőséget és személyre szabható élményt biztosít, miközben a virtuális asszisztens párbeszédre képes a felhasználóval.
A hibridként is elérhető CLA Shooting Brake alapára 18 271 500 forint, míg a tisztán elektromos verzió listaára 20 155 000 Ft. A képeken látható példányt a legnagyobb hatótávot nyújtó erőforrással szerelték. A 272 LE-s, 85 kWh-os akkumulátoros CLA 250+ Shooting Brake EQ technológiával (ez a modell hivatalos, magyar neve) WLTP-hatótávja 768 km, ára pedig 22,1 millió forintról indul.