Kuala Lumpur Malajzia fővárosa és egyben legnépesebb települése. Az ország kulturális és gazdasági központjának számító metropoliszban mintegy 9 millióan élnek. Becslések szerint naponta körülbelül öt millió jármű vesz részt a közlekedésben a városban és annak agglomerációjában.

A hatóságok számára nemcsak a forgalom jelent kihívást, hanem az elhagyott járművek tömege is. 2022 és 2026 között 9600 darab bejelentést vizsgáltak ki olyan autók miatt, amelyeket közterületen hagytak – adta hírül a Malaymail.com. Ezek nemcsak azért okoznak gondot, mert tulajdonosaik nem fizetnek parkolási díjat, hanem azért is, mert értékes helyeket foglalnak el a szabályosan parkolni próbáló sofőrök elől.

A vizsgált esetek közül 4500 alkalommal kellett elszállítani a járműveket, ami azt jelzi, hogy az ügyek közel felében nem sikerült együttműködésre bírni a tulajdonsokat. Az elszállítás komoly kiadással jár, mert legalább 500 maláj ringgit (RM), vagyis nagyjából 40 ezer forint bírságot kell fizetni, amelyet a vontatás és a napi tárolás díja tovább növel.

A probléma továbbra is jelentős, ezért a város külön programot indított a helyzet rendezésére. Ennek részeként bővítették a szállítási kapacitást, 3000-rel emelték a nyilvános parkolóhelyek számát, és felgyorsították az elhagyott járművek felderítését. Idén eddig 1159 ilyen esetet regisztráltak, amelyek közül 768 járművet már el is vittek.

Nemcsak az autók, hanem a kisebb járművek – például robogók és motorkerékpárok – is gondot okoznak, bár jóval kisebb számban. Ezek főként lakóövezetekben halmozódnak fel, és gyakran előfordul, hogy műszaki hiba miatt hagyják hátra őket. Az elhagyott személyautók azonban gyakran közegészségügyi szempontból is problémát jelentenek, mivel gyakran kistestű rágcsálók (egerek, patkányok) fészkelik be magukat a gazdátlan személyautókba.