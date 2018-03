Olvass tovább

„Tudjuk, hogy vannak mögöttünk gyorsabb fickók, mindent bevetek, hogy ott is maradjanak. Még ha el is mennek mellettünk, akkor is örülni fogunk, ha a hetedik hely környékén végzünk.”

Magnussen különösen élvezte, hogy megelőzte egykori csapatai autóit, mindkét Renault-t és McLarent. „Rendkívül boldog leszek, ha holnap is előttük tudok végezni. Kétségtelenül le akarom őket győzni, de ez majd holnap lesz.”

Habár az év eleji barcelonai teszteken látszott, hogy az amerikai istálló lehet idén a mezőny sötét lova, 2017 hasonlóan jól indult a Haas számára, azonban a szezonjuk nem folytatódott jól. „Örülünk a jelenlegi eredményeknek, de az év folyamán végig tartani kell az egyenletes teljesítményt. Tavaly ez volt a gyenge pontunk. Ez az időmérős eredmény jó kiindulása lehet a szezonnak” – zárta a dán pilóta.