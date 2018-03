Mivel tavaly sosem végzett a negyediknél rosszabb helyen szombatonként, Valtteri Bottas eddigi legrosszabb mercedeses időmérős eredményét érte el a melbourne-i kvalifikáción, miután a Q3 elején az 1-2. kanyarkombinációban megcsúszott és ripityára törte az autót a gumifalban, mért kör nélkül a 10. lett a finn.

Ami még fájdalmasabb, hogy a becsapódás miatt károsodott a sebességváltó, az egység cseréje pedig öthelyes büntetést is von majd maga után – könnyen lehet, hogy a Mercedes vasárnapra inkább a bokszutcai rajtot választja Bottasszal, úgy legalább szabad kezet kapnak az autó beállításait illetően.

“A kelleténél egy kicsit szélesebben vettem az 1-es kanyart, és azt hiszem, meglepett, hogy még mindig vizes volt (a fű) a korábbi eső miatt. Kitört az autó hátulja, próbáltam korrigálni, de olyan gyorsan történt, hogy gyakorlatilag tehetetlen voltam, és a falnak csapódtam a 2-es kanyar kijáratánál” – mesélte.

“Harcos hozzáállással várjuk a holnapot. Továbbra sem szombatonként osztják a pontokat, hanem vasárnap, szóval igyekszünk majd a lehető legelőrébb jutni a futamon. A csapat és én is mindent beleadunk majd, aztán meglátjuk, mi lesz” – ígérte.

While @LewisHamilton stormed to pole in Melbourne, things didn't quite go to plan for his @MercedesAMGF1 teammate… 🙈 💥#AusGP #F1 pic.twitter.com/7V8jZapP6b

— Formula 1 (@F1) March 24, 2018