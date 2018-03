Naná, hogy az egész paddock egyből rászállt, az Auto Bild munkatársa pedig udvariasan meg is kérdezte Vetteltől, hogy mégis mi a fodrászának a foglalkozása?

Vettelt persze nem lehetett csőbe húzni, egyből rávágta, hogy “hentes”. Volt, aki Forrest Gump-idézettel támadta le Vettelt: “A mama azt mondta, hogy a Forma–1 olyan, mint egy doboz bonbon: sosem tudhatod, mit veszel ki belőle.”

Mama always said Formula One was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get. pic.twitter.com/c7P9pzOdf0

— Grand Prix Diary (@GrandPrixDiary) 21 March 2018